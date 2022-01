Alors qu’il venait tout juste de retrouver les terrains après une indisponibilité de quelques semaines, Antoine Griezmann pourrait de nouveau se retrouver sur le flanc. L’international français a contracté jeudi soir ce qui semblait être un sérieux problème aux ischio-jambiers à l’occasion de l’entrée en lice en Coupe d’Espagne avec sa formation de l’Atlético.

Griezmann abattu par cette rechute

Le Mâconnais est même sorti en pleurs à vingt minutes du terme. C’était juste après qu’il ait inscrit le cinquième et dernier but de son équipe (2-0). Une image inquiétante et qui laisse craindre une défection de longue durée. A moins que ça n’était surtout une expression de frustration vu qu’il venait à peine de reprendre la compétition. « Grizou » n’avait, pour rappel, pas participé au premier match de l’année en Liga en raison d’une infection au Covid-19.



Griezmann va maintenant passer des examens médicaux pour déterminer la gravité de la blessure et aussi la durée durant laquelle il va être éloigné des terrains. Il semble d’ores et déjà acquis qu’il rate les rendez-vous de la Supercoupe d’Espagne, programmés la semaine prochaine. Les Matelassiers défient l’Athletic Bilbao, avant une éventuelle finale contre le Real ou le Barça.