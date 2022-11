"Nous sommes fiers de jouer sous ses ordres et nous devons le démontrer sur le terrain". Antoine Griezmann a réitéré son soutien à son entraîneur Diego Simeone. L'attaquant français de l'Atlético de Madrid a réagi mardi soir à l'élimination en Ligue des champions.



Les Colchoneros, battus sur le terrain du FC Porto (2-1), se classent derniers du groupe B et ne seront pas reversés en Ligue Europa. "Il faut serrer les fesses, fermer sa gueule et se battre", a aussi lâché Griezmann devant les caméras de Movistar+, cité par Marca.



Antoine Griezmann a estimé qu'avec une seule victoire dans la phase de poules, l'Atlético de Madrid ne méritait pas de poursuivre en C1 ou en Ligue Europa.