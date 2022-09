Bien que faisant partie des stars de l’effectif ainsi que des joueurs les plus expérimentés, Antoine Griezmann est réduit à un rôle de remplaçant à l’Atlético Madrid. En raison d’un différend qui oppose son club au FC Barcelone, l’international français doit se contenter de bribes de matches à chaque fois depuis l'entame de la saison.

Griezmann, "une situation frustrante"

Le Mâconnais s’est exprimé sur cette situation mercredi soir après avoir inscrit le but vainqueur des Matelassiers contre Porto en Ligue des Champions (2-1). Il a assuré se sentir bien malgré les circonstances, et affirmé en outre n’avoir aucun grief à l’encontre de sa direction. Une attitude louable, mais qui surprend certains.



Vendredi soir, l’ancien attaquant français Djibril Cissé a fait part de son étonnement par rapport au fait que Griezmann accepte sans nouveau statut sans broncher. « Il fait le taf’ avec le temps qu’il a. C’est frustrant, car il est dans une bonne forme. C’est compliqué comme situation, mais lui il gère bien. Moi, je ne sais pas comment je le gèrerai », a déclaré le footballeur retraité lors d’une intervention sur La chaîne L’Equipe.