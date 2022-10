Antoine Griezmann a officiellement signé pour l'Atletico Madrid en provenance de Barcelone lundi. Il s'est engagé jusqu'en 2026. Le FC Barcelone empoche 20 millions d'euros pour le joueur qui avait coûté 120 millions d'euros il y a deux ans. Un scénario de rêve pour le Français.

Griezmann ravi d'être un Colchonero

"Rester à l'Atletico, prendre du plaisir à être au club, avec l'entraîneur, mes coéquipiers, le stade, les fans, j'ai fait tout mon possible pour rester ici", a-t-il déclaré sur le site officiel de son club. "Quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de rester pendant de nombreuses années, j'ai parlé avec le club. Je savais ce qu'ils voulaient de moi, je n'ai pas réfléchi beaucoup. Je ne me suis pas soucié de ce que je devais faire. La seule chose que je voulais, c'était rester ici. Je donnerai tout pour mon club, la confiance de l'entraîneur, les fans, l'Atletico. Je donnerai tout pour l'insigne. Je pourrais manquer des occasions, ou des passes, mais je donnerai tout jusqu'à la dernière seconde, autant que je le peux. Je veux que cela soit vu et ressenti."