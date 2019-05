Atletico: Godin a eu sa cérémonie

Un hommage à Diego Godin a été rendu dimanche à Madrid, à l'issue de la rencontre entre l'Atletico et Séville (1-1, 37e journée de Liga) qui était la dernière de la saison au Wanda Metropolitano.

Il s'est adressé aux supporters, au micro du stade (propos relayés sur le compte Twitter du club): "J’espère que vous êtes fiers de ce que j’ai donné sur et en dehors du terrain, en transmettant les valeurs de l’équipe et du club, en respectant les coéquipiers et vous tous."

Son grand ami Antoine Griezmann était notamment présent à côté de lui, avec Koke et Juanfran, lorsque Godin a reçu sa plaque commémorative saluant ses 388 matches sous le maillot de l'Atletico.