Atlético: Diego Costa blessé à une cheville

Il n'avait plus rejoué depuis le début du mois d'avril... Ce mardi, Diego Costa effectuait son retour sur les terrains à l'occasion d'un match amical de l'Atlético de Madrid à Jérusalem, face au Beitar. Mais, après moins d'une demi-heure de jeu, l'attaquant international espagnol a été contraint de quitter la pelouse du Teddy Stadium.

L'ancien joueur de Chelsea souffre d'une cheville et serait, selon la presse ibérique, assez sérieusement touché, au point qu'une entorse aurait d'ores et déjà été diagnostiquée, avant même que des examens médicaux plus approfondis ne soient effectués.