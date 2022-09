L'Atletico Madrid aurait difficilement pu imaginer une manière plus spectaculaire de s'imposer face à Porto lors du premier match de groupe de la Ligue des Champions. Diego Simeone espère une victoire un peu plus confortable contre le Bayer Leverkusen, mais il devra le faire sans deux de ses joueurs clés. La bonne nouvelle est que le gardien Jan Oblak voyage avec l'équipe. Le Slovène s'est blessé il y a deux week-ends contre la Real Sociedad et a géré le match contre Porto mercredi dernier, mais a été laissé de côté contre le Celta Vigo samedi soir. Il est inclus dans la liste de l'équipe au minimum.

Deux éléments manquants pour Simeone

Les Colchoneros devront cependant se passer de deux de leurs joueurs clés. L'un d'entre eux était attendu, José Maria Gimenez, qui souffre de problèmes de dos. L'Uruguayen n'a pas joué le match contre le Celta et il est inquiet pour le derby madrilène de ce dimanche. Thomas Lemar n'a pas non plus été retenu dans le groupe pour affronter Leverkusen. Le milieu de terrain français est sorti contre Celta à la mi-temps et n'a pas récupéré à temps pour le déplacement. Stefan Savic et Sergio Reguilon sont également absents.