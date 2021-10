Atletico : De Paul s’est fait une place

"NO PODÉS VENIR A ENTRENAR ASÍ" 😅😂



Parece que a Luis Suárez no le gustó nada el look de Rodrigo De Paul para llegar a la práctica del Atlético... pic.twitter.com/5I8iZ2zolk

— SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2021

Rodrigo De Paul s’est bien intégré à l’Atlético, qu’il a rejoint cet été en provenance de l’Udinese moyennant 35 millions d’euros. D’un naturel extraverti, le milieu de terrain argentin de 27 ans promène sa bonne humeur au centre d’entraînement des Colchoneros, où ses tenues originales ne passent pas inaperçues. Comme lorsqu’il s’est présenté cette semaine avec un look claquettes-chaussettes du plus bel effet. "Tu ne peux pas venir à l’entraînement comme ça !", s’est moqué Luis Suarez sur les réseaux sociaux, en partageant une vidéo de son coéquipier en tongs, et hilare.





Mais, évidemment, c’est avant tout sur le rectangle vert que De Paul était attendu, après une première expérience à Valence non concluante (2014-2016). Et il a déjà commencé à se faire une place au sein de l’équipe des champions d’Espagne. Devenu une pièce essentielle de la sélection argentine, celui qui a offert le but vainqueur à Angel Di Maria face au Brésil en finale de la Copa America a retrouvé avec bonheur la Ligue des champions. Une compétition où il avait joué seulement trois matchs, en 2015, dont deux contre Monaco, en tour préliminaire, et Lyon en phase de poules.

Il casse les lignes