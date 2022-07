🇧🇪 ¡@axelwitsel28 es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪

🖊 El internacional belga ha firmado con nuestro club por una temporada.



👋 ¡#BienvenidoWitsel! 😊



➡ https://t.co/jAIy2FOSHg pic.twitter.com/uaTKhdyi5K



— Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2022

Un homme d'expérience

C'est officiel,rejoint l'Atlético Madrid, après quatre saisons passées au Borussia Dortmund. L'international belge a paraphé, ce mercredi,— en dépit d'un retard occasionné en raison du plafond salarial imposé par la Liga. L'écurie espagnole a publié la nouvelle par le biais d'un post sur les réseaux sociaux et d'un communiqué sur son site officiel. À 33 ans,« Notre club acquiert ainsi les services d’puisque durant sa longue carrière,, en plus d’avoir participé avec la Belgique à(2014 et 2018) et à(2016 et 2020) », peut-on lire au sein du communiqué des Rojiblancos.