Cela fait cinq ans que l'Atletico Madrid a emménagé dans le Wanda Metropolitano, revenant ainsi sur un ancien site après de nombreuses années passées dans l'emblématique Estadio Vicente Calderon. Il semble que les Colchoneros joueront dans un stade portant un autre nom à un moment donné la saison prochaine.

Un nouveau nom pour le stade des Colchoneros



Leur contrat de sponsoring pour les droits d'appellation du stade Metropolitano expire cet été et selon Diario AS, le groupe chinois Dalian Wanda a déjà fait savoir au club qu'il ne renouvellerait pas son offre. L'Atleti a la possibilité de prolonger l'accord pour une période déterminée pendant qu'il cherche un nouveau sponsor, mais il sera désireux de conclure un nouvel accord le plus tôt possible. L'accord pour nommer le stade Wanda a été étalé sur 5 ans et a rapporté un total de 50 millions d'euros au club.