S'il est signé par le club madrilène, Lino sera prêté au club de Primeira Liga au Portugal pour terminer la saison en cours avant de rejoindre l'équipe première de l'Atletico en été. Lino était pressenti pour être le remplaçant de Luis Diaz à Porto, après son départ pour Liverpool. Cependant, Sky Sports a rapporté que les Colchoneros ont devancé l'équipe portugaise pour sa signature. L'attaquant de 22 ans est droitier et joue sur l'aile gauche.

Un Lino à l'Atlético ?

Il a signé pour Gil Vicente à l'été 2019 et compte 85 apparitions jusqu'à présent pour l'équipe basée à Barcelos. Gil Vicente est actuellement cinquième de la Primeira Liga cette saison et les 19 départs de Lino, ses six buts et ses trois passes décisives l'ont placé sur le radar d'un certain nombre de grandes équipes en Europe. Son prêt immédiat à Gil Vicente lui permettrait de jouer son rôle alors que le club cherche à terminer dans les places européennes à la fin de la saison. Un joueur créatif et techniquement doué, il est clair que Diego Simeone a un œil sur Lino pour qu'il soit un succès à l'Atleti dans les années à venir.