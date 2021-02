Atlético de Madrid : Test positif au coronavirus pour João Félix

Nuestro jugador @joaofelix70 ha dado positivo por COVID-19; se encuentra aislado y cumpliendo la cuarentena en su domicilio.

ℹ https://t.co/Ba9u8SCNCA



— Atlético de Madrid (@Atleti) February 3, 2021

Une absence de taille ?

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'Atlético de Madrid a confirmé que João Félix a été testé positif au coronavirus et qu'il sera donc absent les prochains jours. Placé en isolement chez lui comme l'impose le protocole de La Liga, la durée de son absence n'est pour le moment pas déterminée. Le club va donc devoir faire sans l'international portugais pour quelques temps. Sans oublier que la semaine dernière, les Colchoneros ont également dû faire face aux absences de Yannick Carrasco et de Mario Hermoso, eux aussi testés positifs. Lors de la prochaine rencontre, l'Atlético de Madrid reçoit le Celta Vigo. L'occasion pour le club d'augmenter encore l'écart de points avec le FC Barcelone et le Real Madrid, et de conserver sa première place. Le tout avec deux matchs de retard au total.Si João Félix n'est impliqué que sur deux buts sur les huit derniers marqués par l'Atlético, avec un but et une passe décisive contre Valence, le Portugais risque tout de même de manquer à l'équipe qui réalise une très bonne saison, en comparaison avec ses concurrents. Malgré tout les Colchoneros peuvent compter sur Luis Suárez, auteur de quatorze buts depuis le début de la saison. Le club est actuellement sur une série de huit victoires consécutives dans le championnat de première division espagnole. Néanmoins, João Félix devrait être de retour prochainement, et ne devrait pas rater le match de huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Chelsea, prévu le 23 février. L'attaquant devra repasser des tests PCR afin de déterminer la date de son retour au sein de l'équipe. Pour le moment, le club n'a pas annoncé d'autres cas.