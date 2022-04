L'attaquant uruguayen a marqué deux buts contre Alaves le week-end dernier et est devenu le meilleur buteur de l'Atletico Madrid cette saison avec 13 buts. Mais Suarez n'a pas été utilisé lors du déplacement à Manchester City en Ligue des Champions cette semaine, avec la présence de Joao Felix, Antoine Griezmann, Angel Correa et Matheus Cunha.

Des clubs turcs pour Suarez

Le contrat de Luis Suarez avec les Rojiblancos expire à la fin de la saison et de multiples conversations ont lieu au sujet de son avenir selon AS. Deux clubs impliqués dans ces conversations sont les clubs turcs Besiktas et Fenerbahçe. Le camp de Suarez a contacté les deux clubs pour essayer d'évaluer le type d'offre qu'ils pourraient lui faire. Suarez a rejoint l'Atletico à l'été 2020 après avoir quitté Barcelone malgré son statut de troisième meilleur buteur de l'histoire du club. Le joueur de 35 ans a inscrit 21 buts pour les Rojiblancos lors de sa première saison, permettant à l'équipe de Diego Simeone de remporter la Liga.