Atlético de Madrid : Simeone prolonge son contrat

On ne change pas une équipe qui gagne. Sacré champion d'Espagne le 22 mai dernier pour la onzième fois de son histoire à la faveur d'un succès contre le Real Valladolid (2-1), l'Atlético de Madrid a annoncé ce jeudi la prolongation du contrat de Diego Simeone jusqu'en 2024, ainsi que ceux des membres de son staff technique. Vainqueur de deux Ligas depuis son arrivée au club en tant qu'entraîneur en 2011, Simeone a su garnir son palmarès de belle manière, avec un total de 8 trophées.

"Diego Pablo Simeone a renouvelé ses fonctions d'entraîneur de l'Atlético de Madrid jusqu'au 30 juin 2024. Notre entraîneur, ainsi que son équipe d'entraîneurs, ont signé leur nouveau contrat au Wanda Metropolitano, ce qui renforce leurs liens avec notre entité. Cela donne une continuité à un projet qui a commencé avec l'arrivée de l'entraîneur argentin en 2011 et qui a conduit à l'un des moments les plus réussis de notre club, dans lequel nous avons remporté huit titres. Avec eux, Simeone est devenu notre entraîneur le plus titré, où il est aussi l'entraîneur avec le plus de victoires (316)", peut-on notamment lire. La saison 2021-2022 débutera pour l'Atlético par une opposition face au Celta Vigo, le 15 août prochain à l'extérieur.