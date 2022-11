Atletico de Madrid : Simeone ne compte pas partir

Les Rojiblancos ont été éliminés de la C1 en phase de poules pour la première fois depuis 2018 et pour la deuxième fois seulement en une décennie, après un match nul à domicile contre le Bayer Leverkusen (2-2), à Madrid la semaine dernière. Cependant, malgré la fin prématurée de la campagne européenne, Diego Simeone est prêt à relever le défi. L'entraîneur argentin a affirmé qu'il restait déterminé à remporter un autre trophée majeur à Madrid, malgré la possibilité que son avenir soit remis en question, si ses hommes terminent la campagne sans trophée.

Simeone se voit continuer

Cette pression n'est pas susceptible de nuire à un personnage en acier comme Simeone et l'ancien milieu de terrain a balayé les suggestions de pression sur son rôle au Stade Civitas Metroplitano. "Mon rêve est de continuer à travailler dans ce club et d'être de retour en Ligue des champions la saison prochaine", selon les informations de Diario AS. Nous sommes hors de la Ligue des champions, et ça fait mal. Cela m'énerve à cause de la responsabilité que nous avons envers les fans. Nous devons être ensemble, et forts, et montrer ce que nous ressentons sur le terrain, et pas avec des mots."