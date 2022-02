Atlético de Madrid : Simeone croit encore à la Ligue des Champions

Forcément, ça fait tache. Mercredi soir, l'Atlético de Madrid s'est incliné contre la lanterne rouge de Liga, Levante, au Wanda Metropolitano (0-1) sans parvenir à cadrer un seul tir. Plus encore que cette statistique, la formation de Diego Simeone a manqué une belle occasion de solidifier son rang pour une participation à la prochaine Ligue des Champions - la dernière place qualificative étant occupée par le Barça, avec le même nombre de points mais un match en moins. Alors après la septième défaite de la saison des champions d'Espagne en titre, Diego Simeone a pris la parole en conférence de presse.

"Il faut arrêter de parler dans le vide"

Le technicien argentin a surtout axé son message sur une volonté de réaliser des actes concrets plutôt que de parler, anticipant les critiques de ses détracteurs. "On a réalisé un mauvais match et manqué une occasion de se relancer en Liga. Il va falloir se remettre au travail et mettre les bouchées doubles après ça. Certaines personnes vont penser que ce sera impossible pour nous d'atteindre la Ligue des Champions. Je leur réponds dès maintenant que c'est encore possible. Il va falloir travailler dur et passer aux actes. Il faut arrêter de parler dans le vide. Je ne suis pas là pour trouver des excuses. Les gens veulent des faits c'est tout. Et tout ce que l'on peut dire aujourd'hui sur notre situation ne servira à rien", a-t-il expliqué.

La fin du cycle de Simeone ?

Ce n'est pas la première fois depuis son intronisation en tant qu'entraîneur de l'Atlético (en 2011) que l'avenir de Simeone engendre un débat important en Espagne mais, alors que son contrat est en vigueur jusqu'en 2024, le technicien argentin pourrait vivre sa dernière saison sur le banc à en croire les informations de la Cadena SER. " L'information est que le club envisage de dire au revoir à Simeone, jusqu'à présent, cela ne s'était jamais produit", note un journaliste. Ce samedi en Liga, l'Atlético de Madrid se déplacera sur la pelouse d'Osasuna avant son huitième de finale aller de Ligue des Champions, prévu mercredi soir face au Manchester United de Cristiano Ronaldo au Wanda Metropolitano.