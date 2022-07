Après une saison clairement tendue au cours de laquelle l'Atletico de Madrid a remporté le titre en Liga, Saul Niguez avait quitté le club madrilène dans l'espoir de prouver qu'il était assez bon pour jouer au plus haut niveau au milieu. Souvent, lors de la saison 2020-21 et auparavant, Saul avait été utilisé comme latéral gauche par Diego Simeone. Cependant, décidant que les pâturages étaient plus verts ailleurs, il s'est retrouvé en prêt à Chelsea la saison dernière.

Un prêt peu concluant

Pourtant, il n'a pas réussi à avoir un impact en Premier League, faisant seulement 23 apparitions, dont beaucoup depuis le banc de touche. Dans un message d'adieu sur son Instagram, Saul n'a pas caché que cette année avait été éprouvante mentalement. Maintenant de retour à Madrid et prêt à faire partie de l'équipe de l'Atleti une fois de plus, il a tenu à souligner qu'il est revenu plus fort, dans des propos accordés au site officiel de son club.



"Honnêtement, je me sens très bien, avec beaucoup d'envie, très excité de rentrer à la maison et mentalement au top. J'ai vraiment hâte de voir mes collègues, de voir le coach et de travailler à nouveau sous ses ordres. Même si je n'ai pas pu jouer le nombre de minutes que je souhaitais, je pense que cela a été une bonne expérience pour moi de partir à un moment où je ne me sentais pas bien mentalement. J'ai pu faire une remise à zéro, apprendre une nouvelle culture, vivre une nouvelle vie et apprendre à connaître un nouveau club."