Atlético de Madrid : Les Colchoneros diminués lors du derby ?

L'Atletico Madrid a établi un record peu glorieux contre l'Athletic Bilbao samedi, puisqu'il s'agit de la première année où les Colchoneros ont encaissé 40 buts sous la direction de Diego Simeone. Les circonstances ne semblent pas optimales pour que ce mauvais record s'améliore le week-end prochain, puisqu'ils affronteront le Real Madrid, le club le plus prolifique de la division. En outre, l'Atleti sera privé de certaines pièces défensives cruciales.

Des absents en défense

Hier soir, cinq joueurs risquaient d'être suspendus pour le derby madrilène et deux d'entre eux l'ont été. Ce qui est frustrant pour Simeone, c'est que les deux sont dans la même position. Mario Hermoso et Reinildo Mandava ont tous deux reçu un carton jaune dans les 20 premières minutes. Le premier après seulement 60 secondes environ, comme le note Mundo Deportivo. Le retour de blessure de José Maria Gimenez n'aurait pas pu se faire assez vite, car cela signifierait que Stefan Savic, qui a purgé sa suspension contre Bilbao, pourrait être présent en défense centrale. Si Simeone choisit d'opter pour trois défenseurs centraux, ce sera probablement Felipe qui les rejoindra pour tenter de stopper Karim Benzema.