El Cholo perd son Mono. Ce sont les surnoms des deux inséparables sur le banc de l'Atlético depuis 2011, l'incontournable Diego Simeone et son fidèle adjoint German Burgos. Une association qui sera de l'histoire ancienne à la fin de la saison, Burgos (51 ans) ayant annoncé son départ via une vidéo sur les réseaux du club. L'homme deviendrait entraîneur en chef d'une équipe pas encore dévoilée, tandis que le quotidien AS révèle des contacts avancés avec l'Union de Santa Fe (Argentine).



Atléticos, Germán Burgos quiere contarnos algo pic.twitter.com/YJShyPZHm9 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 3, 2020

7 titres avec l'Atletico

Il s'agit d'un départ important dans l'histoire de l'Atlético, puisque German Burgos a presque tout gagné aux côtés de Diego Simeone. Depuis 2011, l'Atletico a décroché un titre de champion d'Espagne (2014), deux Ligues Europa (2012 et 2018), une Coupe du Roi, une Supercoupe d'Espagne et deux Supercoupes d'Europe. Les colchoneros sont aussi allés deux fois en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (2014 et 2016).