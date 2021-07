Atlético de Madrid : De Paul s'engage en faveur du club

182 dribbles, le plus haut total (dont 122 réussis) ainsi que le joueur qui a remporté le plus de duels en un contre un (289), comme l'explique le site officiel de l'Atlético de Madrid.



"Une grande étape dans ma carrière de footballeur"

"Je suis très heureux, je vais chez le champion de La Liga et je sais la responsabilité que cela implique. C'est une grande étape dans ma carrière de footballeur. Aussi au moment où il est arrivé, après avoir remporté la Copa America. Cela me donne plus la force de répondre à toutes les attentes. Je suis passionné de football, et aussi en raison de mon passage dans le football espagnol, je connais très bien l'Atlético, sans compter tous les amis et coéquipiers que j'ai qui jouent en Espagne", a expliqué De Paul.

C'était attendu depuis plusieurs semaines, et l'Atlético de Madrid l'a officialisé juste après le sacre de l'Argentine en Copa America.. Arrivant en provenance de l'Udinese, il ne devrait pas faire tâche dans l'effectif dirigé par Diego Simeone en raison de ses qualités. La saison passée sous le maillot de l'Udinese, De Paul s'est signalé comme un élément très important en Serie A, celui qui a tentéSous le maillot du champion d'Espagne en titre, le natif de Sarandi va de nouveau évoluer en Liga, alors qu'il avait connu un passage à Valence dans le passé, entre 2014 et 2016.