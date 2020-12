Atlético de Madrid : Costa résilie son contrat avec le club

L'Atlético de Madrid et Diego Costa sont parvenus à un accord pour la résiliation du contrat de l'attaquant, qui prenait fin le 30 juin 2021. Le joueur hispano-brésilien a demandé au club son licenciement pour raisons personnelles il y a quelques jours et a signé ce mardi le résiliation de son contrat, étant libéré de notre entité."

"Diego nous a tant donné en tant que joueur et en tant qu'humain"

Le deuxième passage de Diego Costa (32 ans) à l'Atlético de Madrid est terminé. De 2010 à 2014, l'attaquant s'était affirmé comme un joueur redoutable sous la direction de Diego Simeone, parvenant notamment a remporté une Liga (2013-14), une Coupe du Roi (2013), et deux Supercoupes d'Europe (2010 et 2012). Revenu en 2018, il avait encore ajouté quelques titres à son CV : une Ligue Europa (2018) ainsi qu'une troisième Supercoupe d'Europe, en 2018. Toutefois, depuis la saison passée, il a été victime de blessures, et possédait un rôle de remplaçant, avec l'arrivée de Luis Suarez cet été.Ce mardi, l'histoire s'est achevée. Dans un communiqué, le club espagnol a indiqué que : "

Avant d'affronter Getafe, mercredi soir en Liga (19h15), Diego Simeone a tenu à rendre hommage à son ancien joueur, qui aura donc connu les plus grands succès de l'histoire du club, à ses côtés. "Nous avons passé beaucoup de temps ensemble au fil des ans, il nous a beaucoup donné et nous lui avons aussi beaucoup donné. Nous avons parlé de ses problèmes personnels et le club a voulu l'aider sans nuire à ses propres intérêts. Nous nous sentons mieux maintenant que nous avons résolu le problème. Nous voulons le remercier. Diego nous a tant donné en tant que joueur et en tant qu'humain", a précisé le technicien argentin.