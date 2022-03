Atlético de Madrid : Carlos Simeone, père de Diego, est décédé

Aujourd'hui est un triste jour pour la famille rouge et blanche. L'Atlético de Madrid pleure le décès de Carlos Simeone, père de notre entraîneur, Diego Pablo Simeone, et grand-père de Giuliano Simeone, attaquant B de l'Atlético de Madrid", indique le communiqué officiel de l'actuel 4ème de Liga.



La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de Carlos Simeone, padre de nuestro entrenador, Diego Pablo Simeone.

Queremos transmitir nuestro más sincero pésame y nos unimos al dolor de la familia. Descanse en paz.https://t.co/xyjpHUZVGy pic.twitter.com/XsUfaUznnG



— Atlético de Madrid (@Atleti) March 25, 2022

Le drapeau du club situé au stade Wanda Metropolitano de Madrid flotte en berne, en hommage au père de l'entraîneur de l'Atletico de Madrid, indique également le communiqué, qui poursuit : "n otre président, chef de la direction, le reste des membres du conseil d'administration et tous les employés souhaitent transmettre nos plus sincères condoléances et nous nous joignons à la douleur de la famille. Repose en paix". De son côté, 'El Cholo', s'était rendu en début de semaine en Argentine afin de soutenir son père, "dans un état de santé délicat", comme le relate AS.



Giuliano Simeone a posté une photo de lui-même en compagnie de Carlos sur ses réseaux sociaux, avec la légende suivante : "Je t'aime toujours, grand-père, repose-toi". Carla Pereyra , l'épouse de Diego Simeone, a également eu des mots sur Instagram : "Atlético de Madrid. Famille", a-t-elle écrit.

