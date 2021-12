Atlético de Madrid : Année terminée pour Griezmann ?

Un retour en 2022 pour Griezmann ?



📋 @AntoGriezmann sufre una lesión muscular en el muslo derecho. Nuestro delantero queda pendiente de evolución.



Battu dimanche au Santiago Bernabeu face au Real Madrid (2-0), l'Atlético de Madrid a sans doute perdu un peu plus qu'un derby en Liga. Alors qu'il retrouvait un niveau très élevé dans la formation dirigée par Diego Simeone ces dernières semaines, Antoine Griezmann a été remplacé à la mi-temps par João Félix et ce n'était visiblement pas qu'un choix purement sportif de la part du technicien argentin.Dans un communiqué officiel, l'Atlético de Madrid a donné des nouvelles du champion du monde 2018. "Notre attaquant a passé une IRM à la Clinique de l’Université de Navarre (Pampelune, dont le résultat a montré qu'il souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite, écrit l’Atlético. Le Français commencera des séances de physiothérapie et de rééducation, dans l’attente d’une évolution (de la blessure)", peut-on lire.Ainsi, si tel devait être le cas, le natif de Mâcon devrait manquer le déplacement sur la pelouse du Séville FC, samedi en Liga (21 heures) puis le match en retard de la 9ème journée contre Grenade, le mercredi 22 décembre prochain (19 heures).