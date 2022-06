L'attaquant de l'Atlético de Madrid a dû quitter le rassemblement de l'équipe nationale argentine pour passer sous le bistouri et rectifier un problème antérieur. Selon Marca, Correa a dû corriger une cicatrice laissée par une autre opération qu'il a subie aux États-Unis en 2014 et qui concernait la microchirurgie cardiaque. Cette opération particulière était une chirurgie dermatologique à la clinique universitaire de Navarre.

Correa rassure les supporters

"Je suis très heureux de vous dire que tout s'est bien passé", a écrit Correa dans un message sur Twitter. "Merci à tous pour les messages de soutien, ils m'ont aidé à rester positif. Maintenant, il est temps de se reposer et de récupérer pour revenir plus fort." Correa, 27 ans, est un élément clé de l'équipe de Diego Simeone au Wanda Metropolitano. L'Argentin a fait 49 apparitions toutes compétitions confondues pour les Rojiblancos en 2021/22, contribuant à 13 buts et six passes décisives.