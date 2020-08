Athletic Bilbao : Six membres du club testés positifs

ℹ️ Resultados de las pruebas PCR realizadas a jugadores y personal relacionado con el primer equipo. #AthleticClub 🦁https://t.co/H8vXjn1Bhc

— Athletic Club (@AthleticClub) August 12, 2020

La Liga doit commencer à sentir un léger vent de panique. Alors que plusieurs clubs ont lancé leur préparation, les tests au Covid-19 ont suivi dans la foulée et les résultats sont peu rassurants. À l'instar de Valence, du Celta Vigo ou du FC Barcelone, l'Athletic Bilbao comptabilise lui aussi des cas positifs.Selon le communiqué du club, les "tests effectués mardi ont révélé six cas positifs qui sont déjà isolés dans leurs maisons respectives. Ces personnes subiront de nouveaux examens la semaine prochaine." L'attaquant Iñaki Williams a annoncé sur Twitter qu'il faisait partie des membres infectés mais qu'il était "asymptomatique et en bonne santé". Ce vendredi, les personnels "négatifs" subiront un nouveau test au Covid-19.