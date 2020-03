Athletic Bilbao : Que devient Yuri Berchiche ?

Entre Yuri Berchiche et le Paris Saint-Germain, l’histoire aura été courte mais intense. Arrivé en France en juillet 2017 pour 16 millions en provenance de la Real Sociedad, l’intéressé a fait son retour en Espagne en juillet 2018, quand l’Athletic Bilbao a offert 24 millions d’euros pour ses services. Entre-temps, le latéral gauche aura eu l’opportunité de remporter trois trophées, les seuls de sa carrière pour le moment, avec un titre en Ligue 1, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Loin de l’agitation parisienne, celui qui a été dragué par la sélection algérienne s’est rapidement fait une place dans l’effectif des Leones. Berchiche ne regrette pas Paris

Natif du Pays basque, à Zarautz plus exactement, et après avoir passé trois saisons à la Real Sociedad, le latéral gauche a donc retrouvé un endroit qu’il connait bien et où il peut pleinement s’épanouir, comme en atteste ses 65 matchs pour le moment en deux saisons avec Bilbao, pour sept buts et quatre passes décisives. « Le jour de ma présentation, ce que j’ai fait en premier, c’est remercier l’ancien président du club pour avoir fait un effort pour moi. Avec le PSG, les négociations ont été compliquées, ils n’ont pas rendu la tâche facile à l’Athletic. Chaque jour, je suis encore plus content de ma décision », reconnaissait d’ailleurs Berchiche lors d’une interview au Mundo Deportivo, en février 2019. La Coupe du Roi lui réussit bien

Pour autant, le latéral gauche n’en oublie pas son ancienne équipe et pense encore bien à elle. L’an dernier, l’intéressé a notamment publiquement soutenu le PSG en Ligue des Champions contre Manchester United et a également souhaité l’anniversaire d’Alphonse Areola ou Presnel Kimpembe sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, un gros rendez-vous attend Berchiche avec la demi-finale retour de Coupe du Roi à Grenade (1-0 pour Bilbao à l’aller) et une possible finale contre… la Real Sociedad à la clef. Une compétition dans laquelle l’ancien Parisien a su se montrer décisif cette saison, avec trois buts et une passe décisive en cinq apparitions.