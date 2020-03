Athletic Bilbao : Inaki Williams évoque les cris racistes

Après avoir subi des cris racistes de la part des supporters de l'Espanyol Barcelone en janvier, Inaki Williams perd patience. À l'instar de Moussa Marega à Porto, l’attaquant de Bilbao menace de quitter le terrain en cas de nouvelle mésaventure. "Espérons que cela ne se reproduira plus, mais si c'est le cas, je vais avoir le soutien de beaucoup de gens", a déclaré Williams à Universo Valdano.

"Si on perd le match on s'en fiche"



L'attaquant basque se félicite du soutien reçu sur et en dehors du terrain. "J'ai reçu des milliers de messages sur les réseaux sociaux. Je sais que mes coéquipiers quitteraient le terrain avec moi. Nous en avons parlé. Nous sommes d'accord que si cela m'arrive à nouveau, nous quitterons le terrain et si on perd le match, on s'en fiche. Cela porterait un coup au racisme."