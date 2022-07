Isco a quitté la capitale espagnole à l'expiration de son contrat le mois dernier après avoir été réduit à un rôle périphérique au cours des 18 derniers mois avec les Blancos. L'international espagnol est maintenant disponible en tant qu'option de transfert libre avant la campagne 2022/23 avec des offres sur la table venant d'Espagne, d'Italie et de la Premier League anglaise.

Les clubs de Séville sur Isco

Le Real Betis et le FC Séville ont déjà fait part de leur intérêt pour l'ancien joueur de Malaga, mais le joueur de 30 ans souhaite avant tout jouer en équipe première. Selon les informations de Diario AS, l'agent d'Isco, Jorge Mendes, pourrait jouer un rôle clé dans les négociations avec l'AS Roma, en raison de sa relation étroite avec José Mourinho. Isco se dirige vers un choix entre une plus grande garantie de minutes de jeu à Rome ou la perspective de jouer la Ligue des Champions à Séville cette saison.