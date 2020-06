Arturo Vidal, le chien fou du Barça

Le championnat espagnol est tellement serré que n'importe quel détail est susceptible de faire la différence à la fin de la 38eme journée. Dépassé par le Real Madrid, le FC Barcelone peut toujours espérer renverser la vapeur et remporter la Liga. Pour réaliser le hold-up parfait, un homme semble détenir la clé : Arturo Vidal. Si on voulait préserver son anonymat, on pourrait le surnommer Santiago mais ça serait vain tant son style tranche avec celui de ses compagnons. Avec sa crête, ses tatouages et sa grinta, il est différent des techniciens qui l'entourent. Dans un Barça qui aime les joueurs de ballon, le Chilien vient garantir une sorte d'équilibre. Il est l'élément perturbateur, celui qui est capable de jouer sale. Il est aussi le joueur d'expérience qui peut épauler Arthur ou Frenkie De Jong; deux joueurs amenés à être les garants du jeu catalan pour les années à venir mais qui manquent encore parfois de consistance. Une situation qui permet à Vidal d'être un vrai détonateur. Et peut-être de faire sauter la banque en fin de saison.

Un des remplaçants les plus efficaces de la Liga Malgré son style tape à l’œil, il a accepté un rôle dans l'ombre. En sortie de banc, le bad-boy est un joueur qui apporte beaucoup. Il est devenu le joker numéro 1 du Barça. Vidal est le quatrième homme d'un milieu à trois composé d'Arthur, Busquets et Rakitic. Un rôle qui lui permet d'exploiter sa polyvalence. Sur un côté, en 10 ou à la récupération, il sait apporter une plus-value. Il peut briller en portant le ballon vers l'avant ou en harcelant son adversaire. Cette saison en Liga, seuls Angel Rodriguez et Alexander Isak ont été des meilleurs supersubs que lui. Deux attaquants de pointe. Un chiffre qui en dit long sur l'énergie du teigneux milieu de terrain. Un véritable braqueur capable de forcer la décision quand on ne l'attend pas.

Sa saison la plus prolifique depuis 2013-2014 Même s'il est en instance de départ à un an de la fin de son contrat, le joueur formé à Colo-Colo est toujours autant impliqué dans le projet catalan. Le natif de San Joaquin a déjà marqué sept fois en Liga. Un rendement qui lui permet de réaliser son exercice le plus prolifique en championnat depuis la saison 2013-2014. Et de justifier son salaire mirobolant. Il a aussi profité de l'arrivée de Quique Setien pour retrouver un rôle important. Six de ses dix titularisations ont eu lieu depuis le changement d'entraîneur. Le joueur de 33 ans s'était d'ailleurs distingué avec une passe décisive sur le but victorieux contre Grenade pour la première du nouveau cerveau blaugrana. Le footballeur qui est en quête d'un neuvième titre national consécutif représente l'état d'esprit guerrier susceptible de faire la différence dans le sprint final pour rafler l'or. Il avait d'ailleurs pris la parole juste avant la reprise en affirmant qu'il restait onze finales à jouer. Combatif, leader et décisif malgré son statut de remplaçant, Arturo Vidal est définitivement à part dans le paysage barcelonais.