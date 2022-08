Arthur Melo proche de Valence

L'un des domaines dans lesquels Valence a eu des difficultés la saison dernière était le milieu central et l'ancien espoir du FC Barcelone, Ilaix Moriba, a été prêté pour combler ce vide. Il est depuis retourné au RB Leipzig, mais Valence cherche à répéter l'exploit. Cette fois, l'ancien joueur de Barcelone est Arthur Melo, qui est susceptible de quitter la Juventus cet été.

Tout dépend de la Juve

Selon Relevo, Arthur est ouvert à l'idée de rejoindre Los Che. Valence veut conclure un accord et le Brésilien a donné sa bénédiction pour un prêt, mais l'accord dépend de la Juventus. Le contrat d'Arthur est probablement beaucoup plus important que ce que Valence peut se permettre de lui payer et tout dépendra donc du montant que la Vecchia Signora demandera.



Bien qu'Arthur n'ait pas enflammé le monde comme beaucoup l'avaient espéré au départ, il représenterait un saut de qualité pour Valence. Si Carlos Soler finit par quitter le club, Arthur pourrait être le joueur qui fera la liaison au milieu pour Gennaro Gattuso.

Précédent Rivaldo juge le transfert de Dani Alves Lire Suivant