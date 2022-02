Sergio Agüero, qui avait rallié le FC Barcelone cet été, a donc fait ses adieux lors d'une conférence de presse émouvante. Mettant un terme à sa carrière le 15 décembre dernier en raison d'une maladie cardiaque. Et ce, suite à des problèmes respiratoires contractés durant la mi-temps du match Barça-Alavés (1-1) du 30 octobre 2021. El Kun était tombé en se tenant la poitrine, nécessitant des soins d'urgences pour finir par une prise en charge à l'hôpital, avant de recevoir le diagnostic d'une arythmie cardiaque.

Agüero : "Si j'essaie de jouer au football maintenant, je suis à bout de souffle"

Dernièrement, l'ex-Colchonero a été filmé en pleine partie de tennis, donnant à ses fans un aperçu terrifiant de son état de forme. S'exprimant également via la plateforme de streaming Twitch, en évoquant ses difficultés. "Si j'essaie de jouer au football maintenant, je suis à bout de souffle. Parfois, je me demande si je pourrai à nouveau sprinter. J'ai juste l'impression que mon cœur ne fonctionne pas correctement". Il a aussi parlé de la période d'hospitalisation qui a suivi son accident et précédé son dernier diagnostic. "Quand c'est arrivé, je pensais que ce n'était rien et que j'allais bien, mais quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont laissé seul dans une petite pièce avec beaucoup de moniteurs autour de moi. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Et après deux jours d'hospitalisation, j'ai commencé à devenir nerveux", a déclaré l'ancien Citizen.



https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1471598490023309318?s=20&t=qfgCCG6yKo5TRHB-TO_Iyw



https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1493607258340667399?s=20&t=qfgCCG6yKo5TRHB-TO_Iyw



Pour rappel, le natif de Buenos Aires avait commencé à se faire connaître au sein de la scène européenne de football, en rejoignant l'Atlético de Madrid en juillet 2006, puis Manchester City en 2011. Remportant pas moins de 5 titres de Premier League, une FA Cup, 6 Coupes de la ligue, totalisant 260 buts en 390 apparitions sous le maillot des Sky Blues. Au niveau sélection, il aura aussi clôturé son histoire avec l'Albiceleste avec cette dernière Copa America remportée aux côtés de Lionel Messi. Sans oublier un but marqué durant le match contre le Real (1-2), sans toutefois empêcher la défaite des Catalans, lors de ce Clasico.