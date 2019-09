"Areola aura sa chance au Real", clame Lloris

Comme Kevin Trapp, Alphonse Areola a quitté les rangs du PSG cet été, envoyé pour un an au Real Madrid alors que le portier costaricain Keylor Navas a fait le chemin inverse – pour un transfert sec quant à lui – et tandis que le gardien espagnol Sergio Rico a été prêté pour la saison par le FC Séville. Quatre ans plus tôt, l’intéressé avait connu pareille expérience en Liga, contraint alors de s’aguerrir à Villarreal. Avec la réussite que l'on sait.

"C’est forcément positif de rejoindre le club le plus prestigieux au monde"

La marche est assurément plus haute cette fois, et pourtant son homologue tricolore Hugo Lloris n’est pas inquiet pour celui qui a également défendu les couleurs de Lens et Bastia. "C’est forcément positif de rejoindre le club le plus prestigieux au monde, c’est une belle expérience. Après Buffon, qui est une référence, il va partager son quotidien avec Courtois, qui est l’un des meilleurs gardiens au monde", juge le capitaine des Bleus, lors d’une conférence de presse organisée ce lundi à Clairefontaine.

"On ne sait pas ce qui peut se passer dans le football, il faut être prêt à toute éventualité, prêt à répondre présent et je suis sûr qu’Alphonse aura sa chance", ajoute Hugo Lloris. La veille, son nouveau coéquipier Raphaël Varane s’était montré confiant lui aussi quant à l’intégration d’Alphonse Areola à Madrid. "On a pu échanger un peu et il est très content de venir à Madrid. On ne sait pas ce qu’il peut se passer pour la place de titulaire. On verra. Je connais ses qualités et je pense qu’il a sa carte à jouer. Il peut faire une belle saison, je l’espère. Il est prêt pour ça et on va faire en sorte qu'il se sente bien."

