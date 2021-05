Après l’échec, Zidane se condamne

Alors que l'Atlético Madrid a été titré au bout du suspense en Liga, ce samedi soir, le Real Madrid et son entraîneur, Zinedine Zidane, font choux blanc. Et la question relative au futur du coach français, soulevée ces derniers mois par les médias madrilènes, se pose désormais avec encore plus d'acuité. Mais qu'en pense l'intéressé ? Zizou invite sa direction à en discuter, lui qui s'exprimait en conférence de presse. "Aujourd’hui, nous devons féliciter l'Atlético qui le mérite parce que c’est eux qui finissent en tête. Mais le plus important est que les joueurs l’ont fait (gagner). Avec le temps et le calme, je parlerai au club, mais plus tard", a-t-il indiqué.

"Je suis responsable"

"Nous avons tout donné sur le terrain et je suis responsable de tout cela, a-t-il encore glissé, évoquant la perte du titre. Nous allons valoriser tout cela. Ce que les joueurs veulent c'est gagner, si jamais vous en doutiez. Maintenant il faut être calme et dans les prochains jours nous en parlerons. Et voilà. Nous verrons ce qui va se passer sous peu. Pas seulement avec moi, avec tout ce que le club va faire pour la saison prochaine ", a ajouté Zidane.