Antonio Cassano : "Messi est plus grand que Maradona"

Messi ou Maradona, Maradona ou Messi ? Le sempiternel débat concernant l’identité du meilleur joueur argentin de tous les temps n’est pas prêt de s’éteindre.. Le dernier à s’être exprimé sur le sujet est Antonio Cassano, l’enfant terrible du football italien. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, ce dernier a choisi son camp en louant la Pulga et tout ce qu’il a accompli depuis ses débuts en professionnel.



Cassano est un ancien joueur du Real Madrid. Mais, son passé de merengue n’a en rien altéré son jugement quand il a fallu livrer son avis sur l’opposition Messi-Maradona. « Maradona a fait quelque chose du jamais vu pendant quatre ou cinq ans, mais Messi en a fait de même pendant une période de 15 ans, a-t-il souligné. Il a marqué 710 buts et offert 300 passes décisives. Quand il joue, vous commencez avec une avance de 1-0. Les "Maradoniens" doivent l’accepter: il y a quelqu'un qui l’a évincé. »

« Le Brésilien Ronaldo était le dieu du football et Messi l’a remplacé »

L’ex-joueur de l’AS Roma a beaucoup d’admiration pour le génie blaugrana., le brillant attaquant brésilien qu’il a côtoyé brièvement au Real Madrid. Et il a décrit sa grandeur à travers une anecdote : « Nous perdions 1-0 à domicile. Tout le stade sifflait, et en particulier lui. Dans les vestiaires, l'entraîneur décide de sortir Ronaldo pour lancer [Ruud] Van Nistelrooy, mais il [Ronaldo] l'interrompt et dit "non, vous me remplacerez après un quart d’heure si je n'ai pas marqué deux buts. Minute 15: 2-1 et deux buts de Ronaldo. J'ai dit que s'il y a un dieu du football, c'est Ronaldo. Mais c’était avant que je ne découvre que Messi est au-dessus de lui ».