Antoine Griezmann prévoit un don pour l’hôpital de Mâcon

Antoine Griezmann est très attaché à sa ville natale de Mâcon. Et il devrait le prouver dans les prochains jours en versant une somme très importante à l’établissement hospitalier de la ville. Celui qui accueille les malades atteints du coronavirus. L’information relayée par Le Parisien, a été confirmée par l’entourage de l’international tricolore. Il suit l’exemple d’autres footballeurs, qui ont mis la main à la poche en cette période de crise sanitaire, à l’instar de son coéquipier en club, Lionel Messi.

C’est l’hôpital qui a eu l’idée d’un « fonds de dotation pour des projets qui contribuent à l’amélioration des conditions de travail des personnels hospitalier et d’accueil des patients ». On a alors contacté l’attaquant du FC Barcelone, qui est le représentant le plus célèbre de la ville de Saône-et-Loire. Et ce dernier a répondu favorablement immédiatement. Ce n’est pas la première fois que Griezmann s’engage dans une cause caritative puisqu’il est parrain de l’association « Un rien c’est tout » depuis plusieurs années.