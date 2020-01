Antoine Griezmann : « Je suis très fier d’être à Barcelone »

Depuis l’été dernier, et son transfert de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann n’avait pas vraiment étalé le plaisir qu’il avait de défendre les couleurs du FC Barcelone. Du moins, pas de façon très expansive. Il s’était dit content mais sans plus, alors que ses premiers pas avec les champions d’Espagne avaient été escortés de quelques doutes. Notamment sur sa capacité à s’intégrer l’équipe, et devenir le nouveau larron de l’impressionnante attaque. Mais, les choses ont évolué depuis, et dans le bon sens évidemment. L’international tricolore est désormais comblé en Catalogne, et il ne s’est pas privé pour le clamer haut et fort.

Il est déterminé à progresser encore

Dans un entretien accordé à la chaine Liga, et diffusée sur DAZN Italie, le Mâconnais a indiqué que les choses ne peuvent mieux se passer pour lui, en ce moment du côté de la Catalogne. « C'est une fierté, je suis très heureux d'être à Barcelone, a-t-il déclaré. Mon père est très heureux de voir son fils jouer à Barcelone. Je veux écrire l'histoire de ce club. Je dois travailler pour le faire, je dois travailler pour être important au sein de ce club ». Important, Grizou l’a été à plus d’un titre mercredi dernier à l’occasion des 16es de la Coupe du Roi. Il a évité aux siens une grosse déconvenue à Ibiza en claquant un doublé. Il en est à 11 buts inscrits (et 4 passes décisives) en 27 matchs désormais. C’est encourageant et il a l’intention de faire mieux : « J'espère m'améliorer tant au niveau des buts que des passes décisives. Je m'adapte, j'essaie d'apprendre le plus possible tactiquement. Je me sens très bien physiquement et mentalement. Je veux travailler et veux vraiment m'améliorer ».

Griezmann est satisfait de sa relation avec Messi

L’ancien joueur de l’Atlético s’est aussi exprimé une nouvelle fois sur sa relation avec Lionel Messi. Pour lui, ça va de mieux en mieux au niveau de la complicité technique avec le sextuple lauréat du Ballon d’Or : « Leo est le joueur le plus fort du monde et c'est agréable d’être sur le terrain avec lui. J'essaie de comprendre ses mouvements et de bien bouger quand il a le ballon pour avoir une meilleure connexion ». Enfin, il y a une autre relation qui semble s’améliorer pour le champion du monde, c’est celle qu’il entretient avec les supporters de Barcelone. « Je suis très heureux aussi bien sûr qu’en dehors du terrain. J'ai eu la chance de marquer deux buts lors de mon premier match au Camp Nou, même si ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante est de bien faire pour l’équipe et bien sûr aider mes coéquipiers ».