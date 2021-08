Antoine Griezmann, futur leader de l'attaque barcelonaise ?

Pendant presque deux ans, les médias catalans ont critiqué la relation Lionel Messi - Antoine Griezmann. L'Argentin désormais parti au PSG, le Français a l'occasion de prouver qu'il peut être un des leaders du FC Barcelone. Déjà plus en vue lors de sa deuxième saison au Camp Nou, le joueur recruté pour 120 millions d'euros en 2019 va pouvoir continuer sa progression sous les ordres de Ronald Koeman. Alors que son statut de titulaire était parfois menacé l'an passé, la réorganisation du trio offensif blaugrana pourrait lui profiter. Sans la Pulga, le natif de Mâcon devrait avoir plus de liberté sur le terrain. En attendant les retours de blessure d'Ansu Fati et Sergio Agüero, le champion du monde français devrait être épaulé par Martin Braithwaite et Memphis Depay. C'est ce trio qui a débuté face à la Real Sociedad la semaine passée. Et même si Antoine Griezmann n'a pas réussi à marquer, le club catalan a fait trembler les filets à quatre reprises. La preuve que le Barça peut être efficace offensivement, même sans Lionel Messi.

L'axe Memphis-Grizou, clé de l'efficacité barcelonaise ?

Avec sa polyvalence, Antoine Griezmann pourra rendre beaucoup de services au FC Barcelone. Même s'il a été aligné sur le côté droit la semaine passée, le Français est capable de dézoner pour permuter avec Memphis Depay et perturber les défenses adverses. La relation entre l'ancien Lyonnais et le champion du monde 2018 sera une des clés de la saison barcelonaise. Ronald Koeman en est conscient et en a parlé lors de la pré-saison. Pour l'entraîneur néerlandais, les deux attaquants ne sont pas en concurrence. Brillant lorsqu'il est mis en confiance, Antoine Griezmann n'a pas peur des responsabilités. Il l'a prouvé pendant de longues années avec l'Atlético Madrid et s'illustre encore dans un rôle de leader avec l'équipe de France. Alors qu'une nouvelle hiérarchie doit se dégager dans le vestiaire blaugrana, le joueur de 30 ans pourrait en profiter pour retrouver son meilleur niveau. Lors de la première journée de la saison de la Liga, le Français a joué son 100eme match avec le club catalan. En franchissant ce cap, il pourrait bien rentrer dans une nouvelle dimension et faire oublier les difficultés de ses premiers pas au Camp Nou.