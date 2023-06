Antoine Griezmann ferme la porte à un départ cet été !

Antoine Griezmann ne quittera pas l’Atlético cet été. Malgré des offres venant d’Arabie Saoudite, l’international français a réaffirmé ce dimanche dans l’émission Téléfoot sa volonté d’évoluer une saison de plus avec les Colchoneros. Avec dans son viseur : enfin gagner la Liga avec le club madrilène.

"J’ai déjà dit que j’étais très heureux à l’Atletico. Mon principal objectif, c’est de gagner la Liga avec eux, parce que je n’ai jamais gagné la Liga et ça fait presque 12 ans que je suis là-bas. Et pourquoi pas faire quelque chose de grand en Ligue des Champions ? Non, je suis bien là-bas, je suis heureux, ma famille est bien et il n’y aura pas de changement", a-t-il indiqué à nos confrères de TF1.