Antoine Griezmann (FC Barcelone) encense encore Lionel Messi : "Un délice de jouer à ses côtés"

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann a du mal à s'intégrer au front offensif catalan et à combiner sur le terrain avec ses nouveaux compères d'attaque : Lionel Messi et Luis Suarez. L'international tricolore s'est montré rassurant néanmoins, estimant que sa relation avec ses coéquipiers se bonifiera avec le temps sur et en dehors du pré : « Oui, je suis vraiment timide et j'ai du mal à aller vers les autres en raison de cela. Je ne suis pas le genre de gars qui va lancer la conversation, je suis trop timide. Luis, Leo et moi, on apprend à se connaître, nous avons déjà dîné ensemble et notre entente ne peut que progresser avec le temps. Il est évident que ce qu'il peut se passer sur la pelouse ne peut que nous aider à nous sentir à l'aise lorsque nous jouons », a indiqué le Français, qui ne connaît pas des débuts très sereins au sein de son nouveau club depuis son transfert l'été dernier en provenance de l'Atlético, et qui profite de cette nouvelle sortie médiatique pour de nouveau louanger Lionel Messi :

Griezmann : « Messi ? On ne peut que profiter de son football»

« Non, pas du tout, il n'y a pas la tentation de se contenter de regarder jouer Messi. Comme vous le dites, c'est un joueur comme on n'en verra peut-être plus jamais dans les 40 prochaines années. On ne peut que profiter de son football, qu'on soit son coéquipier, spectateurs dans les tribunes ou encore son entraîneur parce que ce qu'il fait avec le ballon c'est incroyable c'est un véritable délice de le voir jouer comme de jouer à ses côtés », a encore estimé l'ancien joueur de la Real Sociead dans un entretien au média officiel de l'UEFA, lui dont Luis Suarez a validé l'intégration il y a quelques jours.