Antoine Griezmann (Barça) sifflé, son entraîneur ne comprend pas

Sifflé par ses anciens supporters de l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano lors du dernier match du Barça, Antoine Griezmann, transféré du club madrilène à l'escouade catalane l'été dernier, a reçu le soutien de son entraîneur Ernesto Valverde. Les médias espagnols évoquent même une probable sanction des instances du foot espagnol envers les supporters Colchoneros. « Je ne suis pas juge et je ne sais pas quelle sanction peut correspondre pour ce genre de situation. La question des insultes dans le monde du football, on la laisse de côté parfois, mais nous la mesurons au sens large. On pense que les gens vont au stade pour se défouler et je ne comprends pas pourquoi. Vous allez voir un spectacle, vous devez être respectueux. Je ne sais pas pourquoi il a été puni de cette manière et je dirais même que cela a dérangé de nombreux supporters de l’Atlético », a ainsi analysé Valverde vendredi en conférence de presse.