Antoine Griezmann (Barça) félicite ses coéquipiers Luis Suarez et Leo Messi

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #Liga

🔥 Le Barça ne fait pas de détail face à Majorque (5-2)

👏 Messi célèbre son Ballon d'Or avec un coup du chapeau

💥 Suarez inscrit peut-être le but de l'année sur talonnade

🇫🇷 Griezmann participe à la fête avec un buthttps://t.co/34FYH6T1PP

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 7, 2019

Le Barça s'est largement imposé (5-2) face à Majorque en Liga, au Camp Nou, samedi soir., lui qui s'est fendu d'un but et d'une passe décisive pour Messi lors de la belle soirée catalane. Au terme du match, dans des propos relayés par les médias espagnols, il a rendu hommage à ses compères d'attaque :« C'était un grand match. La première période a été très bonne. La deuxième, on a essayé de gérer cette avance.», a dit le Français, heureux de constater que les trois membres du trio offensif ont marqué. « Il y aura des matches encore meilleurs, où on parviendra à se connecter encore mieux. On ne se connaît pas encore parfaitement. À l'Atlético, je savais exactement ce qu'allaient faire mes partenaires. Ici, ce n'est pas encore le cas à 100 %, mais cela va venir. » Si ça pouvait venir avant le Clasico du 18 décembre, les fans du Barça ne s'en plaindraient pas.