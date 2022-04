Ansu Fati bientôt de retour sur les terrains

Avec le titre de champion de Liga hors de portée, le titre de champion d'Europe en poche et une chance de se qualifier pour la Ligue des champions, certains ont cherché un sens aux derniers matchs de la saison du FC Barcelone. Les Catalans ont encore six matches à disputer, la priorité étant d'assurer une place parmi les quatre premiers, mais s'ils battent le Rayo Vallecano ce soir, le FC Barcelone aura six points d'avance sur le Real Betis, cinquième.

Un retour positif pour le Barça

Une chose dont les Blaugrana peuvent se réjouir est le retour potentiel d'Ansu Fati. L'international espagnol, blessé au genou depuis janvier, pourrait revenir pour les derniers matchs de la saison. Le manager du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a été invité à faire le point lors de sa conférence de presse hier et a donné cette réponse à Mundo Deportivo. "Si tout va bien, cette semaine il s'entraînera avec le groupe et si tout va bien, il sera là pour le prochain match contre Majorque. Il ne fait pas que des petits bouts maintenant, il fait des exercices complets et c'est un joueur différentiel, quelque chose de très positif pour nous."