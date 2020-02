Ansu Fati (Barcelone) signe le premier doublé de sa jeune carrière grâce à Messi !

Du haut de ses 17 ans, Ansu Fati se souviendra de ce dimanche 2 févier 2020. Le jeune attaquant du Barça s'est offert le premier doublé de sa jeune carrière. Et Lionel Messi n'y est pas étranger. Les deux hommes se sont occupés de tout lors de la première période du match des Blaugrana contre Levante.

Deux merveilles de caviars signés Messi pour Fati

Il a pourtant fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir le tandem frapper. Sur une ouverture lumineuse du numéro 10, Fati, parti dans le dos de la défense, n'a pas tremblé pour tromper Fernandez. Et à peine deux petites minutes plus tard, Ansu Fati a remis le couvert pour une copie conforme du premier but, sur un nouveau caviar parfaitement dosé de Lionel Messi. Pour rappel, Ansu Fati avait fait parler de lui en tout début de saison, signant quelques prestations très prometteuses dans un contexte collectif pourtant délicat.