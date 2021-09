La FIFA dévoilé ses plans pour que le Mondial soit joué tous les deux ans. Mais Carlo Ancelotti est loin d'être pour. L'Italien avance ses arguments et rappelle la nécessité de protéger les joueurs. "Jouer la Coupe du monde tous les deux ans ? Eh bien, tant qu'on y est, jouons-en une par an", a-t-il déclaré sur un ton sarcastique au micro de Rai radio.

"Un problème très sérieux"

"Les horaires sont un problème très sérieux. Il faut changer quelque chose. Il y a des matchs qui n'ont pas beaucoup de sens. La FIFA et l'UEFA devraient en parler. Il est vrai qu'en ce moment, peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup d'accord entre eux, mais la pression sur les joueurs est trop forte." Ancelotti estime que la Serie A est plus ouverte que jamais cette saison, et a salué le retour de José Mourinho dans le football italien. "C'est un endroit adapté à son caractère, je l'ai toujours dit", a déclaré Ancelotti à propos de Mourinho. "J'ai tout de suite pensé que c'était le bon endroit pour lui, et au final ça le sera. J'espère vraiment que la Roma pourra gagner avec Mou, et j'attends la même chose du Milan, car ce sont deux équipes auxquelles je suis très attaché."