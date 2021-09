Ancelotti met un taulier du Real à la porte

Deux tauliers de la défense madrilène ont quitté le club lors de la précédente intersaison et il se peut qu’il y ait un troisième qui leur emboite le pas prochainement. D’après Eduardo Inda, un journaliste qui intervient dans l’émission El Chiringuito, Carlo Ancelotti compte se séparer de Marcelo. Pour lui, le latéral brésilien n’a tout simplement plus le niveau pour se produire dans club tel que le Real Madrid.

Aucun passe-droit avec Ancelotti

« Le Real Madrid ne veut pas de Marcelo parce que (Ferland) Mendy et Miguel Gutiérrez lui sont passés devant. Ce dernier a d’ailleurs un grand potentiel et il est ambitieux. Et il y a aussi David Alaba qui peut jouer à ce poste. Marcelo a donc reculé dans la hiérarchie. (Carlo) Ancelotti lui a déjà dit qu'il ne comptait pas sur lui et le club étudie la possibilité de le transférer durant le mercato d'hiver», a déclaré le chroniqueur ibérique.

Après le départ de Sergio Ramos, Marcelo est devenu l’élément le plus ancien de l’effectif merengue. Il a le vécu qui plaide en sa faveur (529 matches joués), mais à 33 ans ses performances ont sérieusement décliné depuis quelques mois. Cette saison, il n’est d’ailleurs apparu que dans un seul des quatre matches des vice-champions d’Espagne. Le voir quitter Bernabeu dans un futur proche ne serait donc qu'une demi-surprise.