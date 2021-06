Ancelotti dévoile ses idées pour le Real

Six ans après l’avoir quitté, Carlo Ancelotti est de retour au Real Madrid. Le très respecté entraineur italien est déterminé à marquer son passage dans la capitale espagnole, comme il l’a fait pour la première fois. Et il sait déjà comment il va s’y prendre.

Dans une interview accordée au site du club, Il Mister a affirmé qu’il a l’intention de produire un jeu plaisant. « L'exigence de ce club est de jouer un football offensif, spectaculaire, de qualité et intense. C'est pareil et rien n'a changé », a-t-il clamé.

« Ramener le Real le plus haut possible »

Bien sûr, un football chatoyant sans les résultats cela ne sert à rien. Ancelotti le sait mieux que quiconque : « le Real Madrid est l'équipe la plus prestigieuse au monde et je vais mettre toute mon énergie pour la faire le plus haut possible ».

Ancelotti a ensuite conclu en assurant qu’il n’a gardé que de bons souvenirs de son premier passage à Bernabeu : « Je suis très heureux d'être de retour ici. Je garde un souvenir fantastique de la période que j'ai passée, nous avons remporté de nombreux succès en deux ans. C'est très important parce que je rentre à la maison ».