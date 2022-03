Ancelotti demande pardon aux supporters

Le Real Madrid a concédé une gifle monumentale dimanche soir face à son rival honni, le FC Barcelone. Dans leur fief de Bernabeu, les Merengue ont été étrillés sur le score de 4 à 0. Une déroute qui restera dans les mémoires, surtout qu’elle était tout à fait logique au vu de la physionomie du match. Pour cette humiliation, Carlo Ancelotti a jugé bon de s’excuser auprès des supporters après la partie. « J'ai échoué. Nous avons perdu un match important, je suis désolé pour les fans », a-t-il lâché en conférence de presse.

Ancelotti plaide coupable

Le technicien italien assume ses responsabilités et dédouane complètement ses troupes. Il veut donc être le seul à blâmer. « Rien ne s’est passé comme prévu. J'ai dit à mes joueurs que c'était ma faute. Je me suis trompé dans l’équipe de départ, l'approche, tout, a-t-il reconnu. Les joueurs étaient vraiment motivés pour ce soir, mais ça ne s'est pas bien passé. En 2ème mi-temps, nous avons changé des choses mais ça n'a pas marché non plus. C'est ma faute. »

« Carletto » est touché, mais il n’est pas abattu. Il a aussi cherché à dédramatiser cet échec cuisant en rappelant que le meilleur élément de l’équipe n’était pas de la partie. « La trêve arrive au bon moment, nous allons nous remettre de cette défaite et aussi récupérer Benzema et Mendy. Nous devons aller de l'avant », a-t-il conclu.

