Ancelotti confirme le forfait de Modric

Après sa lourde défaite contre Girona cette semaine (4-2), le Real Madrid doit absolument se relancer contre Almeria samedi. Si le titre semble jouer pour le Barça, le Real n'est pas encore assuré se finir à la deuxième place, avec seulement deux points d'avance sur l'Atletico. Pourtant, c'est sans l'un de leur maître à jouer, Luka Modric, que les coéquipiers de Karim Benzema vont devoir jouer, pour ce week-end au moins.

En conférence de presse avant la rencontre de ce week-end face à Almeria, Carlo Ancelotti a tenté d'en dire plus sur la blessure de son milieu de terrain, même si aucune durée d'absence n'a été confirmée. "Il s’est blessé lors du match contre Girona (défaite 4-2, ndlr) et est indisponible. Il attend son évolution et nous ne savons pas s’il sera apte pour le match de la Copa (finale contre Osasuna le 6 mai, ndlr). Nous sommes touchés et nous espérons qu’il se rétablira rapidement afin que nous puissions l’avoir pour les matches importants."