Ancelotti : Benzema doit faire partie des joueurs en lice pour le Ballon d'Or"

"Je crois que pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il a accompli la saison dernière, Benzema doit faire partie de la liste des joueurs en lice pour le Ballon d'Or", a déclaré le technicien italien en conférence de presse.

"Cela dit, Karim a le temps de le gagner parce que je ne pense pas que ce soit sa dernière saison. Karim est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps", a continué Ancelotti à la veille du match de championnat contre Villarreal à domicile.

L'attaquant international français traverse une période faste, avec huit buts marqués lors des six premières journées de championnat.

Le Real est en tête de la Liga avec deux points d'avance sur l'Atlético Madrid, champion en titre, et sept sur le FC Barcelone, son grand rival, qui ne pointe qu'à la septième place après un début de saison décevant.

Interrogé sur les difficultés actuelles du Barça, Carlo Ancelotti a répondu: "Je regarde, j'évalue et je me concentre sur mon équipe. J'aime le football, je regarde les matches, mais je ne me réjouis pas de voir une équipe en difficulté, que ce soit Barcelone ou n'importe quelle autre formation".

