En stage d’après-saison en Tanzanie, Séville a remporté son match amical contre le Simba SC (4-5), jeudi. Menés 2-0 et 3-1, les Andalous l’ont emporté grâce à des doublés de Quincy Promes et Nolito. Wissam Ben Yedder, avant de rejoindre l’équipe de France, était titulaire, alors qu’Ibrahim Amadou et Joris Gnagnon ont joué la seconde période.